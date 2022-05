Ucraina, le notizie in diretta. Germania nega tank Maver. Azovstal, tra i combattenti anche stranieri

22 maggio 2022 a

Siamo all'89esimo giorno di guerra. Il mondo è scosso dai video delle esecuzioni di Bucha. Continua il mistero-Azovstal: Mosca ne annuncia il pieno controllo, ma dentro la fonderia potrebbe esserci ancora qualcuno. Tra i combattenti che si sono arresi, anche degli stranieri. Zelensky parla di sforzi per arrivare alla pace. Duda, presidente polacco, in visita in Ucraina.

Ore 07.30 Ucraina, arrivato leader polacco Duda: parlerà al Parlamento

Attesa in Ucraina per l’intervento di oggi, domenica 22 maggio, in Parlamento del presidente polacco Andrzej Duda. Lo rende noto la presidenza della Polonia sul suo account Twitter, sottolineando che Duda sarà il primo capo di Stato straniero a tenere un discorso alla Verkhovna Radad dell’Ucraina dall’inizio dell’invasione da parte della Russia.

Ore 06.11 Zelensky: Stiamo facendo di tutto per tornare alla pace

Nel suo consueto video-messaggio serale Volodymyr Zelensky ha sottolineato come "l’Ucraina stia facendo tutto il possibile per tornare alla pace". In occasione della ricorrenza della Giornata della scienza "che si celebra oggi nel nostro Paese mi congratulo con i nostri scienziati che, nonostante tutte le difficoltà, lavorano comunque per garantire che l’Ucraina conservi e sviluppi il suo potenziale scientifico. Naturalmente in tempo di guerra, tutte le forze della società e dello Stato possono essere dirette solo alla protezione e questo è un limite significativo per la scienza, e per la cultura", ha concluso Zelensky.

Ore 04.24 Bild, Germania nega carri armati Marder a Kiev

Berlino possiede più di 60 veicoli da combattimento di fanteria Marder che non sta consegnando all'Ucraina nonostante non preveda di utilizzarli, secondo il tabloid tedesco Bild che cita un documento segreto del ministero della Difesa tedesco di cui è venuto in possesso. Secondo questo documento, l'esercito tedesco ha "più di 62 configurazioni Marder A3 che non vengono più utilizzate". Di questi mezzi, 32 possono essere riparati e riutilizzati se necessario, mentre altri 30 possono essere utilizzati solo per i pezzi di ricambio. Bild e Kyiv Independent rimarcano come in precedenza funzionari tedeschi hanno negato di avere un esubero di tali mezzi corazzati per il trasporto di personale richiesti dall'Ucraina, poiché secondo Berlino tutti i 343 posseduti dalla Germania erano già in uso all'esercito tedesco.

Ore 03.21 Mosca, negoziatore ritratta su scambio combattenti Azov

Il negoziatore di Mosca Leonid Slutsky, presidente della Commissione per gli affari esteri della Duma, ha ritrattato le dichiarazioni rilasciate in precedenza sul possibile scambio dei combattenti del battaglione Azov in cambio del rilascio dell'oligarca ucraino Viktor Medvedchuk. "La mia opinione non è cambiata: non ci dovrebbe essere uno scambio con i combattenti dell'Azov, il loro destino dovrebbe essere deciso dal tribunale", ha scritto Slutsky su Telegram. Il negoziatore, secondo la Tass, ha quindi accusato i media di prendere citazioni fuori dal contesto e li ha invitati a "non fare sensazionalismo dal nulla". In precedenza l'agenzia Interfax aveva riferito, citando Slutsky, che Mosca stava valutando la possibilità di scambiare Viktor Medvedchuk con i prigionieri ucraini del battaglione Azov

Ore 02.03 Azovstal, tra i combattenti arresi anche stranieri

Il leader dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, ha riferito che, secondo prime informazioni, tra i combattenti che si sono arresi nell'acciaieria Azovstal a Mariupol, ci sarebbero anche cittadini stranieri. Lo riporta l'agenzia russa Tass.

