Francia, "Stuprata dal ministro", esplode lo scandalo che fa tremare Macron

Damien Abad, neoministro francese per la Solidarietà, è stato accusato da due donne di violenza sessuale. Il sito d'informazione Mediasport ha riportato che i fatti risalirebbero al 2010 e al 2011. Una delle due presunte vittime, 42enne, ha dichiarato di aver acconsentito a bere un bicchiere di champagne con il ministro e subito dopo non ha più capito nulla. Un black out totale che l'ha fatta risvegliare l'indomani in una stanza d'hotel vicina al bar indossando abiti intimi e ritrovandosi in uno stato di choc e nausea.

A sua discolpa Abad ha respinto ogni accusa e ha dichiarato: "Queste accuse riferiscono di atti che mi sarebbero impossibili a causa del mio handicap". L'uomo è infatti affetto da una rara malattia che gli blocca le articolazioni e riduce la mobilità, l' artrogriposi. Nel 2012, Abad fu il primo politico handicappato eletto in Assemblee Nationale. Secondo Mediapart sia il partito Republique en Marche, sia la procura della Repubblica ma anche i Republicans, sembra abbiano ricevuto pochi giorni prima della sua proclamazione a ministro una segnalazione. Quest'ultima era arrivata dall'Osservatorio delle violenze sessiste e sessuali creata da gruppi di femministe del movimento politico #meTooPolitique.

La seconda presunta vittima ha 35 anni e ha affermato che nel 2011 avrebbe incontrato l'uomo a Parigi e qui avrebbe avuto un rapporto sessuale con lui prima consenziente ma successivamente non più. Abad ha fin'ora smentito tutte le accuse a suo nome. "Le relazioni sessuali che posso aver avuto durante tutta la mia vita sono state sempre reciprocamente consenzienti" ha dichiarato in un comunicato. Sono ora in corso le indagini.

