Lettera di un uomo tradito: "Mia moglie si è scop*** il suo capo. Così io...". Corna, vendetta estrema

Un lettore del Daily Star ha scritto una lettera a Jane O'Gorman per chiedere un consiglio d'amore. L'uomo dice di essere andato a letto con la migliore amica di sua moglie per vendetta. La moglie infatti lo tradiva con il suo capo. "Alcuni mesi fa, ho iniziato a sospettare che mia moglie mi tradisse. Era diventata distante e riservata", racconta l'uomo. "Continuavo a beccarla mentre sussurrava al telefono. Improvvisamente lavorava fino a tardi e visitava parenti lontani nei fine settimana", prosegue. Così "un venerdì ho deciso di seguirla. L'ho vista mentre faceva il check-in in un hotel con il suo capo. Le ho telefonato e lei ha fatto finta di stare con un vecchio compagno di scuola. La mattina dopo, sono tornato. Ho indossato un berretto da baseball e occhiali scuri e ho aspettato alla reception dell'hotel che facessero il check-out. All'improvviso, alle 11, sono emersi - tutti arrossati e agitati - e ho urlato".

Confuso per quello che aveva visto, "quella sera ho contattato la sua migliore amica che era ossessionata da me fin dai tempi della scuola. Ci siamo incontrati in un altro hotel e lei era così desiderosa di vedermi che mi ha praticamente mangiato vivo. Abbiamo fatto sesso ancora e ancora e lei ha pianto quando ho cercato di andarmene".

Da allora, aggiunge l'uomo, "ci incontriamo continuamente per fare sesso selvaggio. Mia moglie ammette di aver sbagliato ad andare a letto con il suo capo e continua a dire che è finita. Sa che sto vedendo la sua amica ma vuole che ricominciamo. Sono combattuto. Il problema è che penso di essermi innamorato della mio nuova amante". E conclude: "Mia moglie dice che devo rimettermi in sesto e smetterla di scherzare, ma perché dovrei? Dopotutto, è stata lei a mandare tutto all'aria".

