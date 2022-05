Vladimir Putin terrorizzato dall'acqua della sua piscina: l'ultima paranoia dello zar

23 maggio 2022 a

a

a

Tempi duri per Vladimir Putin. Lo Zar starebbe attraversando giornate di ansia e paura per paura di essere assassinato dai suoi nemici. Proprio per questo passa le sue giornate rinchiuso in bunker sotterraneo dove fa assaggiare il cibo ai suoi collaboratori per paura di essere avvelenato. Sarebbe addirittura preoccupato anche del livello chimico dell'acqua della sua piscina dove che ogni mattina si allena.

"Putin ha già avuto il cancro, ma...". Oliver Stone, ciò che nessuno aveva mai rivelato



Putin si sarebbe addirittura ritirato dalla sua stretta cerchia di amici dopo le minacce ricevute di essere estromesso dal Cremlino a seguito delle notizie che alti ufficiali russi si sarebbero rivoltati contro di lui. Christo Grozev, analista russo, ha dichiarato a Liberty che i funzionari militari avrebbero disobbedito a Putin se avesse ordinato loro di sparare con un'arma nucleare. Grozev ha aggiunto poi che l'élite russa aveva iniziato a ribellarsi contro lo Zar in quanto sapeva benissimo che la guerra era persa.

"Putin malato, ha perso potere sul Cremlino": l'ex spia vuota il sacco, quando ci sarà un golpe

Oltre a far assaggiare il suo cibo e a far controllare l'acqua della piscina, Putin avrebbe anche ordinato dei guanti speciali nel caso in cui toccasse sostanze mortali. La sua sarebbe quindi una vera e propria ossessione. Si è espresso in merito anche il professor Galeotti: "È impossibile non ricordare gli ultimi giorni di Adolf Hitler, quando anche una guerra da lui iniziata stava andando contro di lui. Ha il suo staff, le sue guardie del corpo, la sua squadra di assaggiatori di cibo e così via..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.