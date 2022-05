Vladimir Putin e il tumore, "complicazioni dopo l'operazione": un venerdì 20 maggio di terrore, cos'è successo

23 maggio 2022 a

La presunta malattia segreta di Vladimir Putin continua a far parlare intelligence e chi l'ha conosciuto bene. Secondo il regista americano Oliver Stone, che lo aveva intervistato nel 2017, il presidente russo ha già avuto il cancro, è guarito e se qualcosa lo sta condizionando rendendo più irrazionale e imprevedibile il suo comportamento, questo qualcosa sarebbe la conseguenza di un lungo periodo di isolamento legato a Covid e lockdown.

Di partire diverso il Daily Mail, che riprende fonti dell'opposizione di Mosca. Lo Zar sarebbe stato operato la scorsa settimana, martedì, e in tutti questi giorni ogni sua apparizione o dichiarazione pubblica sarebbe frutto della tecnologia "Deepfake". In altre parole, foto e video falsificati per far credere che Putin fosse regolarmente al suo posto. Il tabloid britannico rispolvera anche un video che, sottolinea il tabloid britannico, viene utilizzato dal Cremlino per coprire qualsivoglia periodo di assenza del capo. Il potere in questi giorni sarebbe stato nelle mani di Nikolai Patrushev, ex capo dell’Fsb (erede del Kgb sovietico).

Secondo le fonti anti-putiniane, Vladimir sarebbe "malato terminale", e che i video degli incontri faccia a faccia con il capo della Rostech Sergei Chemezov e il capo della Rosatom Alexey Likhachev siano stati registrati diversi giorni fa e che siano stati "salvati" ufficialmente mercoledì e giovedì per fornire al presidente una prova di normalità. Di più. Secondo il Daily Mail, che cita il canale General SVR, l'operazione a cui si sarebbe sottoposto Putin non sarebbe andata come sperato e ci sarebbero stati degli effetti collaterali nel decorso post-operatorio: Mad Vlad sarebbe stato sottoposto a intervento nella notte "tra lunedì 16 maggio e martedì 17 maggio" e "secondo i medici coinvolti nel trattamento del presidente, l’operazione ha avuto successo", ma il presidente non sarebbe tornato operativo che diversi giorni dopo, sabato 21 maggio per l'esattezza.

Anche se, si sottolinea, durante la convalescenza il capo del Cremlino "ha tenuto personalmente due conversazioni telefoniche". I video, però, sarebbero stati tutti pre-registrati o girati con la tecnica del deepfake, perché "in realtà, il 20 maggio Putin era ancora troppo debole per partecipare a lunghe riunioni e aveva due brevi videochiamate. La sera del 20 maggio, la salute di Putin è peggiorata e si è stabilizzata solo la mattina di sabato 21 maggio. I medici curanti raccomandano che Putin si riposi nei prossimi giorni e gli consigliano vivamente di rifiutare la partecipazione personale alle riunioni".

