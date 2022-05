Aereo, la hostess: "Non usate la carta igienica a bordo, perché...", rivelazione raccapricciante

24 maggio 2022 a

a

a

La carta igienica nei bagni degli aerei? Meglio non usarla se si vogliono evitare spiacevoli sorprese: parola di Brenda, assistente di volo di Miami, che spesso condivide consigli di viaggio su TikTok, rispondendo alle domande dei suoi seguaci sui trucchi del mestiere. In un recente video, in particolare, ha suggerito ai passeggeri di un aereo di "usare sempre la carta velina al posto della carta igienica".

Pilota ha un infarto sull'aereo, riesce ad atterrare e... una tragedia terrificante

"Quando c'è una turbolenza i bambini e le bambine, beh soprattutto i bambini piccoli, non riescono a controllarsi quando fanno la pipì, puntano e sparano ovunque", ha spiegato la hostess. Che poi ha aggiunto: "Di solito finisce sulla carta igienica, quindi se non vuoi quel genere di cose nelle tue parti intime, usa la carta velina, che di solito è in alto e quindi è più pulita". Il riferimento è alla carta che in genere viene utilizzata per asciugare le mani.

Ryazan, pilota d'aereo licenziato: fa sesso in cabina con l'allieva, "ecco il video" | Guarda

I suoi follower sono rimasti sconvolti da questa rivelazione. Alcuni di loro hanno perfino detto che d'ora in poi porteranno da casa la propria carta igienica. "Avrei potuto passare tutta la mia vita senza saperlo. Grazie a Dio porto sempre le salviette con me!", ha scritto un utente. Mentre altri hanno detto semplicemente che in futuro eviteranno di usare i bagni degli aerei o qualsiasi bagno pubblico.

Alaska Airlines, "copriti il seno o scendi dall'aereo": follia ad alta quota, ecco le foto | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.