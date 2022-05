Ucraina, la guerra in diretta. Zelensky chiude le porte alla pace: una frase fa precipitare la situazione. E i russi passano all'attacco finale

26 maggio 2022 a

La guerra prosegue e la strada della diplomazia si fa sempre più in salita. Il presidente ucraino Zelensky di fatto non accetta un negoziato di pace che possa prevedere cessioni territoriali da parte dell'Ucraina alla Russia. Intanto sul fronte della battaglia, l'esercito di Putin provava sfondare nel Donbass. Una mossa che può di fatto cambiare radicalmente le sorti della guerra regalando ai russi la piena supremazia sull'Est dell'Ucraina. Nodo centrale restano anche i porti su cui i russi hanno avviato un'operazione di sminamento.

08.27 Media, Paesi Nato non daranno carri armati o caccia a Kiev

I Paesi membri della Nato avrebbero deciso di non fornire alcuni tipi di armi all'Ucraina, come i carri armanti e i caccia, nel timore che Mosca possa vedere questi aiuti militari come una dichiarazione di guerra e adottare misure di rappresaglia: lo riporta l'agenzia di stampa tedesca Dpa citando fonti dell'Alleanza, secondo quanto riferisce il quotidiano Die Zeit.

Ore 7.30 Kiev: Mosca bombarda più di 40 città nel Donbas

L'esercito russo ha bombardato più di 40 città nella regione orientale del Donbas in Ucraina, ha detto l'esercito ucraino, minacciando di chiudere l'ultima via di fuga principale per i civili intrappolati durante invasione.

Ore 6.58 Zelensky, no a cessione territori in cambio di pace

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskiy ha respinto nuovamente l'idea che il suo paese ceda una porzione di territorio per fare la pace con la Russia. "Editoriali sintomatici hanno cominciato ad apparire su alcuni media occidentali affermando che l'Ucraina dovrebbe accettare i cosiddetti compromessi difficili rinunciando al territorio in cambio della pace", ha detto nel suo ultimo discorso notturno.



Ore 6.30 Zelensky contesta Kissinger: "Il suo calendario fermo al 1938"

L’ex segretario di Stato americano Henry Kissinger è stato attaccato dal presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky per aver affermato che i negoziati per la fine della guerra in quel Paese non potranno che passare attraverso concessioni territoriali da parte dell'Ucraina alla Russia. Il presidente ucraino ha affermato che Kissinger "è una figura che emerge da un passato lontano, per affermare che un pezzo di Ucraina dovrebbe essere ceduto alla Russia. Il suo calendario non segna il 2022, ma è fermo al 1938", ha accusato il presidente ucraino, riferendosi all’Accordo di Monaco con cui la Germania nazista annesse una parte dell’allora Cecoslovacchia.

Ore 5.01 Ore 06:00 - Kuleba: "La Nato non fa nulla di fronte all’aggressione russa"

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, intervenendo al Forum economico di Davos in Svizzera, ha accusato la Nato di «non fare letteralmente nulla» per far fronte all’aggressione russa.

Ore 4.01 Kiev: "La Russia ha occupato 95% del Lugansk"

L’avanzata russa prosegue senza sosta. La Russia ha occupato il 95% del territorio della regione di Luhansk e i bombardamenti non si fermano.

