Vladimir Putin, la visita in ospedale? "Tutto falso, si sta riprendendo da un'operazione"

Le immagini che riprendono Putin mentre fa visita a dei feriti di guerra in un ospedale hanno fatto sorgere non pochi dubbi: in molti hanno avuto delle perplessità sull'autenticità di quella scena. Per alcuni non si sarebbe trattato di un vero ospedale e i soldati sarebbero apparsi fin troppo "sani" per recitare la parte dei feriti. Adesso, secondo il canale Telegram di controinformazione russa "General Svr", citato da Dagospia, lo zar ieri non avrebbe affatto visitato un ospedale di Mosca e non avrebbe nemmeno parlato con due militari feriti in Ucraina, come invece sostiene il Cremlino.

Nelle immagini, il presidente russo appare vestito con un camice bianco e circondato da medici. Ma la scena, secondo "General Svr", farebbe parte del famoso “cibo in scatola” preparato giorni fa dal Cremlino per coprire l’assenza di Putin. Lo zar, infatti, al momento sarebbe convalescente e non in grado di farsi vedere in pubblico. E questo breve filmato sarebbe servito a non far preoccupare il suo Paese.

Secondo il canale Telegram, che rivendica informazioni privilegiate sul Cremlino ed è presumibilmente gestito da un ex generale dei servizi segreti esteri russi noto con lo pseudonimo di “Viktor Mikhailovich”, il presidente sarebbe stato operato nella notte tra lunedì e martedì scorso e le sue condizioni sarebbero peggiorate sabato mattina. Poi un lento miglioramento. Si sarebbe trattato di un'operazione necessaria da tempo. Prima dell'intervento, però, sarebbero stati registrati dei video, firmati dei decreti e rilasciate delle dichiarazioni da utilizzare in questi giorni.

