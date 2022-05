Vladimir Putin, la foto con i soldati feriti? Occhio, chi è davvero quel militare: lo zar si copre di ridicolo

26 maggio 2022 a

Queste immagini di Vladimir Putin in ospedale insieme ai "soldati feriti" sono state mandate in onda dalle tv di Stato russe e hanno fatto il giro del mondo. Ma attenzione perché come spesso succede, anche queste foto fanno parte della propaganda del Cremlino. Come rivela infatti il giornalista Marco Fattorini sul suo profilo Twitter "uno dei malati" (quello indicato dalla freccia viola, ndr) non era davvero un soldato ferito in Ucraina bensì "un ufficiale del Servizio di protezione federale del Cremlino", come mostra un'altra foto che lo ritrae insieme allo Zar.

Ieri Putin e il suo ministro della Difesa, Sergei Shoigu avevano fatto visita in ospedale ai soldati feriti nell'"operazione militare speciale", come viene ancora chiamata in Russia l'invasione, in Ucraina. La televisione Rossiya 1 ha trasmesso le immagini della visita. Sia il presidente russo che Shoigu indossavano un camice bianco.

In una delle stanze, Vladimir Putin avrebbe parlato con un maggiore che aveva schegge al braccio e con un militare colpito da un proiettile allo stomaco. Lo zar aveva anche osservato che, dopo queste immagini, trasmesse dai principali media russi, le famiglie dei militari avrebbero potuto vedere che va tutto bene, augurando poi una pronta guarigione a tutti i pazienti dell'ospedale.

