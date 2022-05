Kryvy Ryi, Il terribile sfregio dei russi a Volodymyr Zelensky: "Cosa stanno facendo nella sua città"

30 maggio 2022 a

"Nei villaggi conquistati nella regione di Lugansk gli amministratori locali vengono portati in piazza e giustiziati e torturati davanti ai civili": il racconto di guerra arriva dalla città natale del presidente Volodymyr Zelensky, Kryvy Ryi, ed è stato fatto dall'inviata del Corriere della Sera Marta Serafini. Ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, la giornalista ha dato le ultime notizie dal fronte del Donbass.

"Ieri a Kramatorsk è mancata la luce tutto il giorno, ma è una città che ancora regge - ha proseguito la Serafini -. Il Donbass resta colpito e ferito in diversi punti. I pochi civili rimasti vivono in condizioni terribili". A quel punto l'inviata ha spiegato cosa succede nelle zone già finite in mano russa: "Villaggi in cui manca il cibo, dove sono tanti gli episodi di torture, rapimenti e abusi. Viene trafugato il grano".

Marta Serafini in diretta da Kryvy Ryi a L'Aria che tira

La giornalista, infine, ha parlato anche di uno scatto raccapricciante pubblicato nelle scorse ore: "Ieri il consigliere comunale di Mariupol ha diffuso un'immagine terribile: corpi ammassati in un supermercato. Secondo lui sarebbero emersi dopo un tentativo da parte dei russi di aggiustare una condotta dell'acqua danneggiata dai bombardamenti. Sono stati buttati, dice lui, in questo supermercato come se fossero pattumiera".

