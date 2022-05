Ucraina, "in trincea da solo contro i russi": ecco che fine gli fanno fare

30 maggio 2022 a

In trincea, da solo contro i russi. È il triste destino di un soldato ucraino, ripreso da un drone che in questo caso svolge una duplice funzione: fa la vedetta in avanscoperta e soprattutto testimonia uno dei tanti combattimenti da prima guerra mondiale che avviene nella zona di Novotoshkivske, nella regione di Luhansk.

La resistenza ucraina si è adoperata per creare molte postazioni con l'obiettivo di difendersi dal martellamento costante dell’artiglieria nemica, ma non è riuscita ad evitare che questa trincea allestita nella regione orientale del Paese venisse conquistata dai soldati russi. I quali sono riusciti a entrare nella postazione degli invasi dopo aver neutralizzato la maggior parte di essa. Nel filmato girato dal drone si vede un solo uomo rimasto a difesa della trincea, che si protegge dietro uno dei “bracci” scavati nel terreno. Dopo uno scambio di fucilate che non produce risultati, si vedono i russi fare di tutto per stanare l’ultimo ucraino rimasto.

Prima gli lanciano un ordigno, che il soldato riesce a rilanciare indietro. Poi però gli invasori riescono a centrare il nascondiglio, con l’ucraino che viene investito dall’esplosione: in questo modo di sicuro è stato messo fuori gioco, ma non è dato sapere se sia rimasto soltanto ferito o sia morto. Fatto sta che queste immagini testimoniano come in questa fase in Ucraina si combatta trincea per trincea, un po’ come avveniva nel corso della prima guerra mondiale.

