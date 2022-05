Meghan Markle e l'errore che le costa 1170 euro: la figuraccia fa il giro del mondo

31 maggio 2022 a

Megan Markle tenta di imitare la cognata Kate Middleton? Sembrerebbe proprio così vedendo la scelta dell'abito in occasione del barbecue nel giardino del Santa Barbara Polo Raquet Club, dove il marito Harry è entrato a far parte della squadra. La cifra stellare del vestito scelto dalla Duchessa di Sussex è di 1170 euro e, guarda caso, è della stessa stilista a cui si affida spesso la moglie di William, Emilia Wickstead.

Secondo i più esperti però, questo vestito non la valorizzerebbe nonostante le caschi a pennello. Prossimamente la moglie di Harry sarà presente, insieme al marito, alla cerimonia per il Giubileo della Regina Elisabetta a Londra e probabilmente la Markle sta tentando di entrare nello spirito british che tra pochi giorni l'aspetta. Il vestito in questione è in lino color azzurro chiaro con una fantasia di barche a vela stampate, lungo fino al polpaccio e sfiancato in vita. Tale modello appartiene alla collezione primavera/estate 2019, sicuramente dal gusto chic non rende però onore alle forme della duchessa di Sussex.

Ecco la foto pubblicata dall'amica Delfina e poi subito cancellata:

Sarà forse per questo che l'unica foto di Meghan risalente a tale evento è stata fatta sparire? L'immagine in questione era stata pubblicata dall'amica Delfina Blaquier, moglie di un compagno di squadra di Harry e poi ripresa dal Daily Mail, ma dal profilo Instagram della donna è poco dopo sparita nel nulla. Nella foto si vedono i due coniugi di spalle con il figlio maggiore Archie sullo sfondo. Outfit bocciato quindi per Meghan Markle, la critica è stata dura con lei e le consiglia di ritornare al suo stile abituale. Di Kate Middelton ce n'è una!

