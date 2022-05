Olga Skabeyeva: "Rapire i leader della Nato". La frase choc dalla "voce di Putin": cosa va in onda

31 maggio 2022 a

a

a

Alla cosiddetta "operazione speciale militare" in Ucraina ormai non credono più nemmeno i russi. Che ora non solo parlano di "guerra" ma addirittura di "terza guerra mondiale". La famosa conduttrice della tv di Stato russa, Olga Skabeyeva, si spinge a sostenere che da Russia debba "smilitarizzare la Nato". Parlando agli spettatori del canale Rossiya-1 (diventato la voce di Putin)- come mostra questo video ripreso dall'account Twitter del portale di notizie ucraino Ukraine World - dice che "forse è arrivato il tempo di ammettere che l'operazione speciale della Russia in Ucraina è terminata. Nel senso che è iniziata una vera guerra. Anzi la Terza guerra mondiale". "Siamo costretti a smilitarizzare non solo l'Ucraina, ma tutta la Nato", ha aggiunto la conduttrice.

Di più. Uno dei suoi ospiti va oltre e propone di rapire un ministro della Difesa della Nato in visita in Ucraina e portarlo a Mosca. Più che la trama di un thriller dovrebbe essere la realtà secondo un deputato russo, membro del partito di governo Russia Unita, in Parlamento dal 1993. Oleg Morozov tuona: "Sapete, forse è una trama fantastica che sto preparando... Che in un prossimo futuro, a un certo punto, un ministro della Guerra di qualche Paese della Nato andrà in treno a Kiev per parlare con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ma non ci arriverà. E si sveglierà da qualche parte a Mosca". Quindi Olga Skabeyeva glielo chiede esplicitamente: "Intende lo rapiamo?". E il deputato risponde lapidario: "Sì".

La prova che è scoppiato il caso al fronte: perché i soldati russi vogliono uccidere Valery Solodchuk

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.