Meghan Markle e Harry costretti a fuggire da Londra: il Giubileo è finito in disgrazia, ecco perché

06 giugno 2022 a

a

a

La prima apparizione a Londra dei duchi di Sussex dopo la Megxit è stata sottotono rispetto alle attese. Meghan Markle e il principe Harry hanno fatto i “bravi” e non hanno prestato il fianco a possibili polemiche. Limitandosi a partecipare alla messa del ringraziamento nella Cattedrale di St Paul, i duchi di Sussex sono rimasti in disparte e poi hanno lasciato Londra prima della conclusione del Giubileo di Platino per i 70 anni di regno della Regina Elisabetta.

"Lei con un miliardario americano, lui torna a Londra": Meghan mette le corna a Harry? L'ultima bomba

Stando a quanto riportato dal Daily Mail, Harry e Meghan sono stati visti a bordo di un suv e poi in aeroporto, dove si sono imbarcati su un jet privato che li ha riportati a casa, ovvero a Santa Barbara, in California. I duchi sono partiti insieme ai loro figli dall’aeroporto di Farnborough alle 13.30 di domenica 5 giugno, un’ora prima dell’inizio del corteo giubilare che si è svolto nel centro di Londra. Quindi Harry e Meghan erano già in volo quando la Regina Elisabetta, suo figlio Carlo e suo nipote William erano sul balcone di Buckingham Palace per salutare i sudditi.

Meghan e Harry, il video girato di nascosto per distruggere la Corona? Lizzie Cundy confessa...

I duchi di Sussex hanno trascorso la maggior parte del loro tempo al Frogmore Cottage con i figli e hanno anche organizzato una festa nella residenza di Windsor per il primo compleanno di Lilibet. L’ex coppia reale non ha invece partecipato al Platinum Party ed è poi partita prima che iniziasse l’ultimo spettacolo organizzato per la Regina Elisabetta.

"Oh...". Kate Middleton gela Meghan Markle: cosa le è uscito di bocca e come è stata ripresa, imbarazzo totale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.