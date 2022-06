Norvegia, la principessa Martha Louise sposa lo sciamano: cosa è successo

08 giugno 2022 a

La principessa Märtha Louise di Norvegia e il guru spirituale americano Shaman Durek Verrett saranno presto sposi. I due infatti hanno da poco annunciato sui social il loro fidanzamento con il benestare della casa reale norvegese. Ora manca solo la data ufficiale.

La principessa 50enne ha scritto un lungo post dove annunciava la notizia a corredo di una foto che mostra l'anello di smeraldi che, secondo gli esperti, varrebbe fra i 20.000 e i 35.000 euro. "Sono felicissima di annunciare il fidanzamento con lo sciamano Durek, l’unico che fa perdere un battito al mio cuore, colui che vede in me tutto il mio potenziale, colui che mi fa ridere e con il quale posso lasciarmi andare. L’amore trascende e ci fa crescere. E io sono felice di continuare a crescere con questo bellissimo uomo" ha scritto la principessa.

Anche lo sciamano di Los Angeles ha dato a sua volta la lieta novella sui social:"Sono l'uomo più fortunato del mondo" ha scritto il 47enne che ha poi continuato: "Sono felice fino alle lacrime all’idea di poter trascorrere il resto della mia vita con una donna dal cuore puro, angelica, saggia e potente che rappresenta tutti i livelli di una dea ai miei occhi. Useremo in nostro potere per sostenere le persone a creare un mondo basato sull'amore. Vogliamo cambiare il mondo attraverso il nostro amore. La principessa Märtha Louise è l'amore della mia vita. Vede tutti gli aspetti di me e io vedo tutto di lei… Sono l'uomo più felice di sempre"

