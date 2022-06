Kim West, l'incesto che sconvolge l'America: "Dopo 20 anni...", dettagli scabrosi

12 giugno 2022 a

Una storia scabrosa sta sconvolgendo l'America. E' quella di Ben Ford, 32enne, adottato ancora in fasce e che, finalmente, è riuscita a rintracciare la sua madre biologica. La notizia scandalosa è ovviamente un'altra: la donna, la 51enne Kim West, è ora diventata la sua amante. Un incesto in piena regola, dunque, con il ragazzo che ha regalato ai tabloid britannici dettagli sconcertanti sulla relazione proibita. A partire da quelli sui loro rapporti intimi, definiti senza mezzi termini "mozzafiato". E la moglie Victoria è stata messa al corrente di tutto.





Mamma e figlio si sono ritrovati dopo oltre 20 anni. La perversione di Ben, però, sarebbe iniziata subito. "Da quando l’ho incontrata - aveva confessato alla moglie -, ogni volta che ho fatto s***o con te immagino che sia lei che sto baciando, altrimenti non posso farlo". La moglie, che aveva già bollato la donna entrata nella loro vita come "la mamma fidanzata", non poteva immaginare dove si sarebbero spinti i due consanguinei. Ben e Kim, infatti, dopo alcuni mesi hanno deciso di ufficializzare la loro relazione, nonostante entrambi rischiassero nel loro Stato, il Michigan, di finire nell'elenco delle persone attenzionate per reati di tipo sessuale. La donna, inglese di nascita, era rimasta incinta del figlio quando era in California per studio e aveva deciso di darlo in adozione prima di tornare in patria.



Dopo anni di ricerche, i due si sono ritrovati e hanno brindato alla bella notizia in un hotel, finendo per darsi il primo bacio. I due hanno dato alla loro attrazione fatale una motivazione genetica, la cosiddetta sindrome GSA che colpirebbe parenti che non sono cresciuti insieme.

