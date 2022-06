Ucraina, la guerra in diretta. "Preparatevi all'attacco". Ucraina con il fiato sospeso, Bielorussia pronta a invaderla

17 giugno 2022 a

La guerra in Ucraina non accenna a fermarsi. Dopo l'incontro tra Scholz, Draghi, Macron e Zelensky, il conflitto al momento non ha ancora trovato la strada per un negoziato. Intanto Kiev lancia l'allarme per un possibile attacco dalla Bielorussia. Il Paese guidato da Lukashenko è tra i principali alleati dello zar. La sua posizione strategica potrebbe portare a una mossa a tenaglia contro l'Ucraina per far desistere le sacche di resistenza che combattono a Est. Nella crisi si aggiunge un altro elemento, sarebbe sparito un terzo cittadino americano. Altri due nei giorni scorsi erano stati catturati dai russi.



Ore 8.05 Chi sono gli americani scomparsi

E' salito a tre il numero degli americani scomparsi in Ucraina. Il soldato Alexander Drueke, 39 anni, e il marine Andy Tai Huynh, 27 anni, entrambi dello stato dell'Alabama, sono spariti vicino a Kharkiv il 9 giugno. Il terzo americano scomparso è un ex marine di nome Grady Kurpasi, sarebbe recato in Ucraina per fare volontariato con le forze armate di Kiev. Kurpasi è stato sentito l'ultima volta tra il 23 e il 24 aprile.

Ore 7.30 Ira della Chiesa ortodossa russa contro Londra

La Chiesa ortodossa russa ha definito "assurde" le sanzioni contro il suo leader, il patriarca Kirill, imposte dalla Gran Bretagna per il suo sostegno all'intervento militare di Mosca in Ucraina. "Si tratta di tentativi di intimidire il primate della Chiesa russa", è stato il messaggio del portavoce Vladimir Legoyda

Ore 6.55 Zelensky: "Prepararsi a eventuale attacco dalla Bielorussia"

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha incaricato le forze armate di verificare "la prontezza" alla difesa in quattro regioni dell'ovest dell'Ucraina in caso di invasione dal territorio della Bielorussia. Lo ha spiegato il segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa di Kiev, Oleksiy Danilov. "La questione della Bielorussia è stata discussa e sono stati valutati tutti i nostri corpi coinvolti, cosa sta succedendo lì, qual è lo stato dell'esercito bielorusso e quante truppe russe sono presenti", ha detto.

Ore 3.40 Sparito un terzo cittadino americano

Un terzo cittadino americano, il veterano dei Marine Grady Kurpasi, sarebbe spartito in Ucraina. Lo affermano funzionari dell'amministrazione Usa citati da Cnn. L'ultima volta che si sono avute sue notizie è stato fra il 23 e 24 aprile. Kurpasi ha servito 20 anni nei Marine e aveva deciso di andare volontario in Ucraina.

Ore 2.45 Foto dei due americani catturati con le mani legate

Spunta la prima foto dei due americani catturati in Ucraina. Lo scatto, di cui parla la Cnn, è stato postato su Telegram da un blogger russo e mostra i due con le mani apparentemente legate dietro alla schiena. Non ci sono al momento conferma da parte del Dipartimento di Stato.

Ore 1.12 Londra: "Russia ha già perso la guerra strategicamente"

La Russia ha già "strategicamente perso" la sua guerra con l'Ucraina, subendo pesanti perdite e rafforzando la Nato, ha affermato il capo di stato maggiore della difesa del Regno Unito in un'intervista pubblicata venerdì. "Questo è un terribile errore della Russia. La Russia non prenderà mai il controllo dell'Ucraina", ha affermato Tony Radakin, l'ufficiale militare di grado più alto del Paese. "La Russia ha già perso strategicamente. La Nato è più forte, Finlandia e Svezia stanno cercando di unirsi", ha detto.

