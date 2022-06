Modella posa con l'elefante, finisce in disgrazia: brutalizzata con la proboscide

25 giugno 2022 a

È diventato virale un video girato in Thailandia a Chia Lai Orchid, una sorta di santuario degli elefanti, pubblicato sul sito del Daily mail: la modella, Megan Milan che indossa un top e una gonna lunga, è in posa con alcuni elefanti. Ad un certo punto un cucciolo di elefante si avvicina e le strappa la gonna con la proboscide lasciandola a terra mezza nuda.

Sembra che la ragazza si fosse avvicinata al gruppo di elefanti per scattare una foto. Il più giovane però ad un certo punto le ha calpestato il gonnellone facendola ruzzolare a terra con il lato b in bella mostra e tormentandola con la sua proboscide.

Nel filmato, Megan Milan non appare assolutamente allarmata, anzi si sente che ride mentre l'elefantino le si avvicina ripetutamente e le tira la gonna. "Amo immergermi in altre culture e vivere avventure selvagge. Che si tratti di appendersi dal treno in Sri Lanka o di giocare con i cuccioli di elefante in Thailandia, sono sempre pronta per il brivido. Quando non faccio la modella o non leggo sceneggiature, viaggio per il mondo per vivere. Ho sempre voluto andare in Thailandia", ha commentato poi la modella.

