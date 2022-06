Vladimir Putin "ha lasciato la Russia", clamoroso: cosa sta succedendo

28 giugno 2022 a

Il presidente russo, Vladimir Putin per la prima volta ha lasciato il suo Paese per un viaggio istituzionale. Il leader russo in questo mometo si trova in Tagikistan. Proprio oggi lo zar è arrivato a Dushanabe, capitale del Tagikistan, per la sua prima visita all'estero da quando è iniziata la guerra a fine febbraio.

Come ha fatto sapere la Tass, l'agenzia di stampa di Mosca, il presidente russo ha in programma dei colloqui con il suo omologo tagiko, Emomali Rahmon. I colloqui saranno dei bilaterali che cercheranno di approfondire la situazione dell'Afghanistan. Il viaggio del presidente russo a quanto pare durerà diversi giorni. Infatti domani Putin partirà per Ashgabad, la capitale del Turkmenistan per partecipare a un vertice con i Paesi riveraschi del Mar Caspio: Azerbaigian, Iran, Kazakhstan, oltre agli stessi Turkmenistan e Russia. Il viaggio di Putin è un segnale da non sottovalutare.

Il leader russo evidentemente si sente meno sotto pressione rispetto alle prime settimane di guerra quando restava blindato al Cremlino. Inoltre il viaggio servirà anche a rafforzare alcune alleanze nella regione Orientale. Infatti la Russia sta cercando di espandere la sua sfrea di influenza proprio a Est. Insomma lo zar esce dal guscio protettivo di Mosca e di fatto con un solo gesto, un viaggio istituzionale, sfida nuovamente il mondo.

