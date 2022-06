Bimbo disabile sparito da 7 giorni. Choc: dove è stato ritrovato, l'orrore

30 giugno 2022 a

La polizia tedesca ha trovato un bambino disabile di otto anni, ancora vivo, intrappolato dentro un tombino di una fogna di acqua piovana nel nord della Germania. Il bimbo era scomparso di casa da circa una settimana, esattamente dal 17 giugno, dal giardino della sua casa a Oldenburg. Il piccolo, secondo le indagini, si sarebbe allontanato da solo per poi perdersi all'interno delle fognature.

I genitori avevano raccontato alle autorità che l’ultima volta lo avevano visto giocare in giardino e poi il nulla. Per tutti questi giorni le squadre di polizia l'avevano cercato invano fino a quando, il 25 giugno, un passante ha sentito dei lamenti provenire da sotto un tombino a circa 300 metri dalla casa del ragazzo. Una volta sul posto, i soccorritori l'hanno trovato nudo, infreddolito e disidratato però senza ferite.

Inizialmente si pensava che il ragazzo fosse stato rapito visto che alcuni testimoni avevano riferito di averlo visto camminare con un uomo. Tesi poi smentita. L'ipotesi delle indagini della polizia di Ondelburg è che il bambino si sia probabilmente arrampicato in un tubo di drenaggio vicino a casa sua, perdendosi poi all'interno dei tunnel fognari. Al momento il ragazzo non è stato ancora interrogato dagli agenti in quanto si trova in ospedale per i controlli di routine.



