Regina Elisabetta, "li tiene privati": i documenti che possono rovinare Meghan Markle

La Regina Elisabetta è stanca di tutti i drammi scatenati da Meghan Markle e dal principe Harry, per questo ha ordinato che l’indagine sulle accuse di bullismo nei confronti della duchessa rimanga privata. Indagine che è partita circa un anno e mezzo fa, dopo che Meghan è stata apertamente accusata di essere stata “tossica” con diversi membri del personale della famiglia reale.

Diverse persone hanno infatti rivelato di essersi sentite umiliate, terrorizzate e persino ridotte alle lacrime da Meghan, accusata di “crudeltà emotiva” nei confronti del suo staff e anche di aver cacciato alcuni membri. La Markle è quindi stata bollata come una “prepotente” e ciò ha dato il via a un’indagine interna: gli avvocati dei Sussex hanno negato fermamente ogni accusa, assicurando che Harry e Meghan non hanno mai maltrattato il personale. Poi la Markle ha risposto per le rime, aumentando la tensione con l’accusa alla famiglia reale di diffondere falsità sul suo conto.

Nelle ultime ore gli assistenti della Regina hanno confermato di aver rivisto la politica sulle risorse umane dopo il termine dell’indagine, i cui risultati non verranno però resi noti. La sovrana ha infatti espressamente chiesto di tenere la cosa privata per evitare ulteriori drammi: vuole proteggere la famiglia da ulteriori attacchi e allo stesso tempo porgere un ramoscello d’ulivo a Meghan e Harry, evitando di diffonde l’indagine potenzialmente esplosiva sulle accuse di bullismo. La speranza della Regina è che i Sussex ricambino in futuro smettendola di infangare la famiglia nelle interviste.

