Dmitry Medvedev "lasciato dalla moglie per i suoi disturbi psichici"

08 luglio 2022 a

a

a

Tra i volti più brutali, in questa orribile guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina, oltre a quello scontato di Vladimir Putin, c'è quello di Dmitry Medvedev. Già, l'ex presidente della Federazione russa, l'uomo che quando prese il posto di Putin illuse l'Occidente circa una svolta davvero liberale a Mosca, oggi è diventato il più feroce dei falchi. Insulti alle cancellerie europee, minacce nucleari e chi più ne ha più ne metta, in un carnet dell'orrore e del delirio che ogni giorno si arricchisce.

E ora, a dare una chiave di lettura a quel che sta accadendo a Medvedev, ci pensa il sito Dossier. Il punto è che il sito ha rivelato che Medvedev sarebbe stato recentemente lasciato dalla moglie, Svetlana. E Dossier aggiunge che "il divorzio potrebbe essere stato provocato dal suo stato psichico instabile rispecchiato dai suoi post", almeno stando ad alcune fonti giornalistiche russe.

Medvedev, ormai divenuto il più radicale portavoce del regime putiniano, usa infatti Telegram per attaccare Nato, Occidente e Stati Uniti, quello insomma è lo strumento che sfrutta per i suoi eccessi verbali. E insomma, dietro alla sua rabbia potrebbe esserci anche l'addio della moglie, così come lo stesso addio potrebbe essere stato determinato proprio dalla sua instabilità psichica. Secondo altre ricostruzioni, invece, Medvedev avrebbe iniziato ad altare i toni per accreditarsi come possibile successore di Putin alla guida della Federazione russa: se davvero lo zar fosse malato, meglio mostrarsi duri e spietati come lui, o meglio più di lui. Già, perché in Russia per il potere funziona così...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.