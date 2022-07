Cremlino, la nomina della figlia di Katerina: Putin prepara la successione?

13 luglio 2022 a

Qualcosa si muove a Mosca, dove Katerina Tikhonova, figlia di Vladimir Putin, esce dall'anonimato. La secondogenita del presidente russo è stata nominata co-responsabile del nuovo "Consiglio per la sostituzione delle importazioni". Un'istituzione, questa, di vitale importanza visto che è stata creata dallo zar per far fronte alle sanzioni occidentali. Con lei, a capo dell’organo parte della Confindustria russa, Aleksandr Shokin, presidente dell'Unione degli industriali e degli imprenditori. Obiettivo del Consiglio rendere la Russia autonoma in tutto e per tutto, un'impresa parecchio ardua.

Ma a insospettire è la ragione per cui Putin, che non ha mai riconosciuto ufficialmente la paternità delle due figlie avute da Ljudmila Putina, abbia deciso di avvicinare una di loro al Cremlino. I motivi potrebbero essere diversi: tra le ipotesi la necessità del presidente di circondarsi di persone fidate. Oppure quella di preparare la figlia a una possibile "successione". Non è nuova la teoria che Katerina sia stata designata come "erede naturale" e possibile sostituta di Putin alla guida della Russia.

Oltre a essere laureata in scienze fisico-matematiche ed essere stata a capo dell'istituto per la ricerca nel campo dell'intelligenza artificiale dell'Università di Mosca, Katerina è una ballerina di danza acrobatica. Dopo la separazione dal figlio di un oligarca vicino al padre, Kirill Shamalov, Katerina starebbe frequentando Zelensky. Nessun Volodymyr però, visto che il nome del presunto amante è Igor, un noto ballerino. Insomma, Putin può tirare un sospiro di sollievo, il presidente dell'Ucraina, al quale ha dichiarato guerra, non c'entra nulla.

