Meteo, caldo atroce: la fine drammatica del fattorino Ups, video-choc

Troppo caldo e forse troppo stress. Così il fattorino Ups sviene e la scena viene ripresa dalla telecamera di sicurezza installata all'ingresso di un'abitazione dove stava effettuando la consegna. Ecco quindi il corriere che arriva davanti alla porta, comincia a barcollare e poi si accascia a terra. Il video mostra chiaramente come avviene il malore.

Il fatto è accaduto a Scottsdale, in Arizona, negli Stati Uniti, dove si sta registrando un caldo record, con la colonnina di mercurio che tocca i 38 gradi centigradi. Il fattorino fortunatamente poco dopo lo svarione riesce a rimettersi in piedi, si rialza, poi sale con le sue gambe sul suo furgone e si allontana. Evidentemente si è ripreso.

Il proprietario di quella che sembra una villetta, dove il fattorino stava effettuando la consegna, Brian Enriquez, non era in casa al momento del malore, ma secondo quanto riportano alcuni media locali, quando ha saputo che l'uomo si era sentito male si è immediatamente attivato e ha contattato la società di logistica per sapere come stesse il corriere, per accertarsi delle sue condizioni di saluti. Ups quindi lo ha tranquillizzato assicurandogli che il fattorino stava bene e che gli era stata fornita tutta l'assistenza del caso.

