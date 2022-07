Virus CCHF, nuovo caso in Europa: si rischiano occhi sanguinanti, febbre ed emorragia

25 luglio 2022 a

Allarme per un nuovo virus: il CCHF, ossia la febbre emorragica della Crimea-Congo. Nonostante questo virus sia già conosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, a far preoccupare è un nuovo caso registrato in Europa. In Spagna è stato ricoverato un uomo in ospedale. La vittima, giunta in condizioni critiche al nosocomio della città di Leon, era stata morso da una zecca.

La febbre della Crimea-Congo uccide il 30 per cento delle persone infettate. Al momento il paziente "rimane in una condizione stabile, nonostante la gravità clinica che questa patologia implica". Tra i vari sintomi manifestati: febbre, dolori, vertigini, sbalzi d'umore, confusione e sanguinamento, in particolare degli occhi e sulla pelle. Stando agli esperti i segni dell'infezioni possono arrivare anche all'improvviso, ma le vittime del virus sono morte dopo sole due settimane dalla diagnosi.

Il nome il CCHF lo deve alla sua scoperta. La febbre emorragica fu infatti scoperta in Crimea nel lontano 1944 e ora è endemico in Africa, Asia, Medio Oriente e Balcani, mentre sono ancora rari i casi nel Nord Europa. In Spagna si sono già verificati altri casi. Solitamente il virus viene trasportato da zecche e bestiame e trasmesso all'uomo attraverso i morsi, mentre può trasmettersi tra le persone attraverso il sangue ed i fluidi corporei infetti.