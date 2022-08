Vladimir Putin, braccio paralizzato: come scaccia le zanzare, il video-choc

01 agosto 2022 a

Indiscrezioni, voci e ricostruzioni che tornano con assoluta puntualità, quelle sulle condizioni di salute di Vladimir Putin. Lo zar è davvero malato? E quanto compromesso? Ora spunta un ultimo video che lascerebbe ben poco margine all'interpretazione, immagini girate alla Giornata della Marina Russa che si è tenuta ieri, domenica 31 luglio.

Nelle immagini, si vede Putin mentre non riesce a muovere il braccio destro per scacciare le zanzare, tanto che per farlo si produce in un inusuale gesto col braccio sinistro. Immagini che rilanciano il sospetto sulle condizioni di salute del presidente della Federazione russa: come sta davvero? Cosa lo ha colpito, se qualcosa in passato lo ha colpito?

Per inciso, il canale Telegram General SVR, gestito da un ex ufficiale dei servizi segreti russi, sostiene che lo zar stia usando in alcuni eventi pubblici una sua controfigura. Alla Giornata della Marina Russa, che si è celebrata a San Pietroburgo, Putin ha anche sottoscritto una nuova dottrina militare che definisce l’espansione della Nato e gli Stati Uniti la principale minaccia di Mosca, e delinea i confini del Paese, compresi l’Artico e il Mar Nero.