Ucraina, soldato ceceno colpito da un razzo in diretta video: una morte terrificante

Una morte in diretta social quella di un soldato ceceno impegnato a invadere l'Ucraina a fianco di Mosca. Da ore gira un video tanto crudo, quanto tremendamente reale. Qui un militare parla per pochi secondi, prova a nascondere le paure, ma in lontananza il rumore delle bombe è nitidissimo. E proprio una di queste lo colpisce assieme ad altri due compagni non inquadrati.

Nei secondi prima della fatale esplosione, il ragazzo pronuncia: "Achmat (il nome di Kadyrov, leader ceceno) è potere". Poi la luce rossa: il loro accampamento viene colpito da un missile. Come lui sono stati in tanti ad aver perso la vita in nome di un conflitto iniziato da Vladimir Putin. Qualche giorno fa il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, che riporta cifre comunque non verificabili in modo indipendente, parlava di 40.070 i soldati russi morti dallo scorso 24 febbraio.

Oltre alle vite, il Cremlino avrebbe perso anche 1.738 carri armati, 3.971 mezzi corazzati, 883 sistemi d'artiglieria, 258 lanciarazzi multipli, 117 sistemi di difesa antiaerea. Inoltre, stando ai numeri diffusi su Facebook le forze russe avrebbero perso 222 aerei, 190 elicotteri, 2.847 autoveicoli, 15 unità navali e 726 droni.