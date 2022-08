Cina, il benvenuto a Nancy Pelosi: un missile ipersonico. Mondo sull'orlo del caos

01 agosto 2022 a

No, la Cina non scherza. Dalle parole è passata ai fatti: "Esercitazioni militari al largo della costa di fronte a Taiwan". E così Pechino lancia un missile ipersonico a 120 chilometri dalla costa dell'isola. Un missile che è "tutto" per Nancy Pelosi: la decisione è stata presa dopo l'avvertimento alla presidente della Camera Usa di non visitare Taiwan, che come è noto Pechino rivendica come parte del suo territorio.

E così, nel momento in cui la speaker americana si mette in viaggio - potrebbe andare a visitare Taiwan nella serata di martedì e incontrare la presidente Tsai Ing-wen mercoledì - ecco che la Cina fa partire il razzo. Un video che in pochi minuti fa il giro del mondo. Nancy Pelosi, ammesso e non concesso che metta davvero piede a Taiwn, sarebbe il funzionario americano più alto in grado a visitare l'isola dal lontano 1997.

"Un'eventuale visita della speaker della Camera degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, a Taiwan potrebbe comportare conseguenze molto gravi", ha ribadito in mattinata il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, secondo quanto rilanciato dall'agenzia russa Tass. "Se Pelosi visiterà Taiwan, questa sarà una grave interferenza nella politica interna cinese e porterà conseguenze molto gravi", ha ribadito in un briefing, dove ha aggiunto che "l'esercito di liberazione del popolo cinese non starà a guardare e non resterà senza fare nulla".