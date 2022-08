Taiwan, "attacco simulato": la Cina pronta a scatenare l'inferno

06 agosto 2022 a

Una prova di forza senza precedenti. La Cina ha simulato attacchi contro Taiwan, nel terzo giorno di esercitazioni militari su vasta scala intorno all'isola. E' quanto afferma il ministero della Difesa di Taipei, affermando che sono stati rilevati oggi diversi caccia e navi dell'Esercito popolare di liberazione "intorno allo Stretto", con alcuni che "hanno attraversato la linea mediana" in una azione di "possibile attacco simulato".Le forze armate della Repubblica di Cina, il nome ufficiale di Taiwan, hanno utilizzato, si legge in una nota, "trasmissioni di allerta, aerei, navi militari di pattuglia e sistemi missilistici terrestri in risposta a questa situazione".

La situazione dalle parti di Taipei si fa sempre più incandescente e di fatto i timori che possa esplodere una nuova guerra dopo quella che si è scatenata in Ucraina iniziano a trovare posto presso le cancellerie dell'Occidente e non solo. Ormai da qualche giorno, dopo la visita di Nancy Pelosi a Taiwan, la Cina sta dando vita a una serie di esercitazioni militari che sono una sorta di sfida aperta a Taiwan e agli Stati Uniti di Joe Biden. La crisi tra Pechino e Washington non sembra chiudersi e di fatto gli scenari che ci attendono sono del tutto imprevedibili.