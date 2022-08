Cina, "Pitch black": manovre militari Nato, cosa sta succedendo nel Pacifico

23 agosto 2022 a

Tensioni alle stelle nel Pacifico. La Nato ha annunciato che la prossima settimana darà il via in Australia a esercitazioni militari che coinvolgeranno ben 15 Paesi. Le operazioni, denominate "Pitch Black", inizieranno il 29 agosto a Darwin, nei territori del Nord dell'Australia, e verranno realizzate nelle basi della Royal Australian Air Force di Amberley, Darwin e Tindal. Per la prima volta - come spiega Repubblica - saranno coinvolte le forze aeree di 6 paesi Nato, ovvero Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, Francia, Germania e Olanda.

Poi è previsto anche il dialogo quadrilaterale sulla sicurezza fra India, Giappone, Australia e Stati Uniti e un ruolo lo avranno pure le forze armate di cinque paesi dell'Asean, l'Associazione degli Stati del Sud-Est Asiatico, cioè Indonesia, Malaysia, Filippine, Singapore, Thailandia. A questi si aggiungeranno poi la Corea del Sud e gli Emirati Arabi Uniti. Anche se si è parlato più volte di semplici operazioni, si potrebbe pensare che questa sia una risposta americana all'occupazione di una vasta area del Mar Cinese Meridionale da parte di Pechino, che ha provveduto a costruire basi militari sulle Spratly e Paracel islands.

A influenzare la scelta della Nato potrebbe essere stata anche l'aggressività della Cina nei confronti di Taiwan. Quest'ultima nel frattempo ha annunciato che domani mattina il governo presenterà la legge di bilancio per il 2023. Legge che includerà un ulteriore incremento delle spese militari - intorno al 4,2% - come prima risposta alle forti tensioni con le forze armate di Pechino.