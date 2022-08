Katerina Tikhonova, la figlia di Putin sfugge agli 007 per 20 volte: ecco dove

27 agosto 2022 a

a

a

Katerina Tikhonova, la figlia del presidente russo Vladimir Putin, sarebbe sfuggita ai servizi segreti tedeschi in diverse occasioni. Secondo un'inchiesta del Der Spiegel, la 35enne scienziata, manager ed ex ballerina acrobatica, avrebbe viaggiato in Germania per parecchi anni passando inosservata agli 007. Avrebbe soggiornato in Baviera, a Monaco o sul vicino lago Tegernsee. Come avrebbe fatto? Con un visto italiano in suo possesso.

"Con tutte le sue donne...": Vladimir Putin smascherato, il 'vizietto" dello zar

L'inchiesta del noto giornale tedesco ha generato non poche polemiche. Nell'articolo si legge che la Tikhonova, dal 2015 in poi sarebbe passata in territorio tedesco almeno 20 volte. Il motivo dei suoi viaggi - come spiega Leggo - sarebbe stato un compagno tedesco, il ballerino Igor Zelensky. E durante ogni viaggio la figlia di Putin sarebbe stata accompagnata da un agente armato della guardia presidenziale russa.

La nomina di Katerina, clamoroso al Cremlino: Putin prepara la successione?

Bufera anche sul versante politico. Sebastian Fiedler, parlamentare dell’Spd, ha commentato: "Il caso è un esempio importante del fatto che nei decenni scorsi non abbiamo sviluppato alcuna strategia per contrastare gli agenti russi e le loro attività. E non possiamo andare avanti così". Pare, infatti, che in Germania vengano registrati gli ingressi di stranieri o figli di leader di altri Paesi solo nel caso in cui ci sia una necessità investigativa alla base.