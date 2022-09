Il ciclista sorpassa l'auto in montagna: finisce in disgrazia

05 settembre 2022 a

Può una bicicletta superare in velocità un suv? Ovviamente no. Ma un temerario ciclista ha ugualmente tentato l'impresa rischiando l'osso del collo. Lo dimostra un video postato sui social da un automobilista che ha ripreso con la sua dashcam di bordo la pericolosissima performance andata in scena sui tornanti di Campins, in provincia di Barcellona. Si vede il ciclista che lungo la BV-5114 - una stretta strada di montagna - approfittando della discesa tenta in tutti i modi il sorpasso di un'auto che, forse per lui, stava viaggiando troppo lentamente.

Mentre riprende la scena l'automobilista commenta: "Questo str***o ha fatto di tutto per sorpassarmi, ora fa lo stesso con l'altra auto, su una strada così stretta e a doppio senso. Ovviamente non si può fare, ma certi str***i in bici non lo sanno". Poi la profezia: "Guarda se non si fa investire...". E così è stato. Poco più avanti, tentando di sorpassare il Suv, il ciclista invade il senso di marcia opposto e si schianta contro un'auto il cui conducente, fortunatamente, era riuscito a rallentare una volta intuito il pericolo. Il ciclista se l'è cavata con ferite lievi, mentre l'automobilista che aveva ripreso tutto continua a commentare: "Ecco qua. E ora? Ora che fai?".