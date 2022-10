Kaja Kallas, la super-sexy premier estone umilia Putin: la foto pazzesca

28 ottobre 2022 a

Una foto poco istituzionale ma parecchio significativa: la premier estone Kaja Kallas si è messa in posa spalla a spalla con un soldato mimando il gesto della pistola. Una sorta di James Bond al femminile. Lo scatto, diventato virale sui social, è stato fatto durante la visita della Kallas in una caserma delle truppe estoni impegnate nelle missioni Nato. In molti adesso si chiedono perché mai la premier si sia prestata a una foto di questo tipo: si tratta forse di un messaggio a Vladimir Putin?

A corredo della fotografia, la premier estone ha scritto: "Oggi ho incontrato le coraggiose truppe estoni. Grazie per la vostra passione nel difendere i vostri cari e per il supporto che date ai nostri alleati. Noi siamo la Nato". Negli altri scatti la si vede mentre parla alla platea di soldati di fronte a lei. In uno in particolare la Kallas si posiziona al centro della sala, circondata da decine di militari.

In ogni caso, non è la prima volta che la premier mostra riconoscenza alle truppe estoni. In diversi post su Instagram, infatti, ringrazia i soldati per il loro lavoro. Una settimana fa, per esempio, ha scritto: "La mia gratitudine alle truppe estoni che hanno partecipato a missioni all'estero. La vostra grande professionalità e le vostre capacità vi rendono partner parecchio apprezzati dai nostri alleati. Le nostre capacità di difesa, le nostre relazioni con gli alleati e la sicurezza sono più forti grazie a voi".