Financial Times, la bomba su Putin: "Cosa ha nascosto alla Cina"

Un retroscena che potrebbe cambiare per sempre i rapporti tra la Russia e la Cina. Di fatto proprio nel giorno in cui Xi Jinping incontra Biden tra sorrisi e promesse di collaborazione scoppia la bomba lanciata dal Financial Times su i rapporti tra Pechino e Mosca proprio nelle ore in cui al Cremlino si decideva l'invasione dell'Ucraina. Quanto raccontato dal Finacial Times è pesantissimo: in sostanza lo zar avrebbe omesso alla Cina di voler invadere il Paese guidato da Zelensky.

"Vladimir Putin, nonostante la partnership senza limiti con Xi Jinping, non avvertì il presidente cinese dell’intenzione di invadere l’Ucraina", si legge sul Financial Times, secondo cui Xi fu colto di sorpresa dalla guerra, scoppiata il 24 febbraio, 20 giorni dopo l’incontro a Pechino con il presidente russo, in occasione dell’inaugurazione delle Olimpiadi invernali in Cina. "Putin non ha detto a Xi la verità", ha ammesso una fonte cinese al giornali britannico, secondo cui "se ce lo avesse detto, non ci saremmo trovati in una posizione imbarazzante. Avevamo oltre seimila cinesi che vivevano in Ucraina - ha ricordato - e alcuni di loro sono morti durante l’evacuazione, nonostante non l’avessimo reso pubblico".

Insomma a quanto pare per evitare di crear problemi o eventuali sabotaggi allo storico alleato cinese, la Russia ha preferito omettere un dettaglio dalla portata storica: l'invasione del vicino ucraino. Una omissione che potrebbe avere conseguenze pesantissime nel rapporto tra Pechino e Mosca.