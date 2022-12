"Dov'è il vero padre di Harry": Ucraina, bomba al veleno su Carlo

02 dicembre 2022 a

a

a

James Hewitt, 64 anni, ex maggiore dell’esercito e soprattutto ex amante di Lady Diana dal 1986 al 1991, si trova da settimane in Ucraina come volontario per dare assistenza e salvare gli sfollati per l'invasione del Paese da parte della Russia di Vladimir Putin. Secondo quanto riporta La Repubblica, oggi Hewitt sta lavorando insieme all’associazione Help4Ukraine e "spera di tornare a casa in Inghilterra prima di Natale", come racconta un amico al tabloid inglese Daily Mail: “James non lo sta facendo per gloria, ma solo per una buona causa”.

L'ex amante di Lady D - che secondo molti rumori sarebbe il vero padre del principe Harry - è in Ucraina con Mikey Stewart-Richardson, suo amico e collega delle Coldstream Guards, l’antico reggimento dell’esercito britannico a protezione della monarchia. Hewitt, in un post pubblicato sul suo blog, entra nei dettagli della sua missione, che è cominciata a Leopoli e che poi si è spinta fino a Zaporizhzhia e altre zone di guerra sul fronte dell’est del Paese e in prima linea contro l'armata russa: “Abbiamo quattro veicoli, e in ognuno due volontari, con letti di ospedali ed equipaggiamento medico essenziale. Abbiamo coperto circa 4mila chilometri in tre giorni”, spiega Hewitt, “e abbiamo salvato per ora 36 rifugiati, un cane e un gatto”.