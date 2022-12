Germania, ammazzati due giovani fidanzati italiani: chi arrestano

23 dicembre 2022 a

Dopo la coppia uccisa a Londra, in Germania, ad Albstadt, vicino a Stoccarda, sono stati ammazzati due fidanzati italiani. La polizia ha arrestato il sospetto omicida, un uomo di 52 anni, che per ora si avvale della facoltà di non rispondere. Su Facebook la sorella di Christian Zoda, una delle vittime, originario di Messina, lo ricorda insieme alla fidanzata Sandra Quarta, che risultava scomparsa da domenica.

Come riporta il Sudkurier, il sospettato ha sparato al ragazzo di 23 anni nel centro di Albstadt. La vittima è morta in ospedale poco dopo. Fermato dalla polizia, l’uomo ha portato gli inquirenti a individuare il corpo della seconda vittima, 20 anni, seppellita in un giardino. Restano al momento ignote le cause del duplice omicidio. La polizia ha riferito che l’assassino conosceva le vittime e che tutti e tre sono italiani. Quarta aveva anche la cittadinanza tedesca e viveva nello stesso condominio del presunto omicida con il quale pare essere imparentata.

Il sospettato è stato arrestato vicino alla sua abitazione senza opporre resistenza e aveva ancora la pistola addosso. "Siamo tutti scioccati di quanto accaduto qui ad Albstadt", ha dichiarato il sindaco Klaus Konzelmann. "I nostri pensieri sono con le famiglie delle vittime", ha aggiunto citato dalla Dpa.