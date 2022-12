Mosca, elicotteri militari in volo sul Cremlino: golpe imminente?

26 dicembre 2022 a

a

a

Alcuni elicotteri militari sono stati avvistati nel centro di Mosca. "Secondo testimoni oculari, almeno quattro velivoli Mi-8 stanno sorvolando la città", come si vede in due video pubblicati dalla pagina Twitter Tpyxa, collettore di notizie sulla guerra, ucraino. In molti sospettano che potrebbero essere impiegati per scongiurare un "imminente colpo di Stato" per rovesciare Vladimir Putin ma non si sa esattamente perché i mezzi militari siano in volo. Queste al momento sono soltanto illazioni.

Intanto un gruppo ucraino di quattro sabotatori è stato "eliminato" in uno scontro a fuoco al confine nella regione russa di Bryansk. Lo ha riferito il servizio di sicurezza federale russo (Fsb). "Quattro sabotatori che cercavano di entrare nella regione di Bryansk dall’Ucraina sono stati eliminati in uno scontro armato il 25 dicembre 2022", ha riferito l’Fsb, aggiungendo che i sabotatori erano armati con armi da fuoco straniere, tra cui fucili mitragliatori SIG Sauer di fabbricazione tedesca e munizioni, dispositivi di comunicazione e navigazione, nonché attrezzature per commettere atti di sabotaggio e terrorismo, inclusi quattro ordigni esplosivi improvvisati equivalenti in totale a circa 40 chili di tritolo.