Putin, gli auguri a un big di casa nostra: "Buon anno"

Vladimir Putin non si è dimenticato di Silvio Berlusconi. Anzi, il leader di Forza Italia è stato l’unico politico italiano a cui il presidente russo ha fatto gli auguri di felice anno nuovo. Tutto è nato da una domanda venuta fuori nel corso del consueto incontro con la stampa al Cremlino: al portavoce Dimitri Peskov è stato chiesto se Putin avrebbe fatto gli auguri ai leader occidentali, come segnale distensivo.

“No, non lo farà - è stata la risposta secca di Peskov - queste nostre controparti non inviano loro stesse congratulazioni. In realtà non abbiamo contatti con loro ora. E date le azioni ostili che intraprendono su base continuativa, il presidente non si congratulerà con loro”. L’agenzia moscovita Interfax ha però diffuso un elenco di personalità politiche alle quali Putin ha esteso gli auguri di felice anno nuovo: tra queste spicca sicuramente Silvio Berlusconi. Non è una sorpresa, dato che prima che scoppiasse la guerra in Ucraina il presidente russo e l’ex premier italiano erano in eccellenti rapporti, soprattutto dal punto di vista personale.

Oltre a Berlusconi, il leader del Cremlino ha augurato felice anno nuovo a Robert Kocharyan (Armenia), Nursultan Nazarbayev (Kazakistan) Serzh Sargsyan (Armenia) e all’ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder. Un pensiero, tra i leader europei, è stato riservato anche a Orban, a Erdogan e a Vucic: nessuna parola spesa per Biden, Macron, Sunak, Scholz e Meloni.