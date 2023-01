Covid, apocalisse in Cina? "Quale sarà l'impatto sull'Europa"

10 gennaio 2023 a

"L'impennata di contagi da Covid-19 in Cina non dovrebbe avere impatti significativi in Europa": a fornire questa rassicurazione è il direttore regionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Hans Kluge, in una conferenza stampa online. Il motivo? L'ondata di contagi che ha colpito Pechino sarebbe dovuta a varianti del virus già presenti nel Vecchio Continente.

"L'attuale impennata in Cina non dovrebbe avere un impatto significativo sulla situazione epidemiologica del Covid-19 nella regione europea", ha continuato Kluge, che per questo motivo ha invitato i Paesi ad assumere misure "proporzionate e non discriminatorie" rispetto a chi arriva dalla Cina. Le risposte a questa situazione sono state diverse: mentre alcuni Paesi hanno imposto un test a questi viaggiatori, altri invece hanno sconsigliato vivamente di visitare la Repubblica Popolare in questo momento, se non per necessità. L'Unione europea, intanto, ha incoraggiato l'obbligo del tampone antigenico rapido.

"Non è irragionevole per i Paesi prendere misure precauzionali per proteggere le rispettive popolazioni mentre aspettiamo informazioni più precise dalla Cina", ha sottolineato Kluge. Che però ha precisato: "Queste misure devono essere scientificamente giustificate". E ancora: "Dopo tre lunghi anni di pandemia, mentre tanti Paesi sono alle prese con sistemi sanitari oberati, penurie di farmaci essenziali e personale sanitario spossato, non ci possiamo permettere di gravare il sistema con nuove pressioni".