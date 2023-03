Grecia, incidente ferroviario: decine di morti e feriti

01 marzo 2023 a

Almeno 32 persone hanno perso la vita in un incidente ferroviario verificatosi poso dopo le 23 in Grecia, appena fuori Larissa. La tragedia ha visto scontrarsi un treno passeggeri e un convoglio merci. In seguito all’impatto, violentissimo, una delle carrozze ha preso fuoco e un numero imprecisato di viaggiatori sono rimasti intrappolati. Complessivamente sul treno passeggeri viaggiavano circa 300 persone. Il bilancio reso noto alle 6.20 di questa mattina dai vigili del fuoco parla, come detto, di 32 morti e 53 feriti gravi su un totale di 85 visitati dai medici dei pronto soccorso ma purtroppo i soccorritori temono che il numero finale delle vittime potrà aumentare in quanto sono ancora in corso le operazioni di ricerca dei passeggeri intrappolati tra le lamiere. Sul posto sono al lavoro 150 vigili del fuoco, e sulla scena del disastro fanno la spola 40 ambulanze. "Sono ancora in corso le operazioni di ricerca e soccorso sul luogo dell’incidente ferroviario all’imbocco della valle di Tempe.

Gli sforzi dei Vigili del Fuoco sono attualmente concentrati sulle prime due carrozze del treno passeggeri, che si sono ribaltate e sono le più difficili da districare", ha spiegato uno sei soccorritori. Al lavoro anche quattro speciali mezzi gru, per il sollevamento dei cavi. La polizia greca, insieme ai medici legali, ha avviato la procedura di riconoscimento e identificazione delle vittime presso il Larissa General Hospital dove si stanno trasferendo le salme.