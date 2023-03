Ucraina, russi senza pietà: esecuzione-choc, cosa dice l'ucraino prima di morire

06 marzo 2023 a

Una scena che è una violazione della Convenzione di Ginevra, ma che soprattutto è uno schiaffo all’umanità. Stiamo parlando di quella ripresa in un video da alcuni russi, che dopo aver catturato un soldato ucraino lo hanno fucilato a sangue freddo per aver esclamato “gloria all’Ucraina”. Il video ha fatto il giro del mondo e soprattutto è stato inviato ai partner internazionali di Kiev come prova dei crimini di guerra commessi dai russi. Immagini che, sebbene siano disponibili su tutti i social, non contribuiremo a diffondere ulteriormente perché troppo crude.