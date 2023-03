Russia, la sfida della Corea del Sud: "Diamo armi all'Ucraina"

09 marzo 2023 a

Nella guerra tra Russia e Ucraina potrebbero cambiare rapidamente gli scenari. Di fatto adesso nel fronte che sostiene l'Ucraina spunta anche la Corea del Sud. Infatti un funzionario della Difesa di Seul ha confermato alla Reuters questa inversione di tendenza: "Sì, abbiamo approvato l'esportazione di armi all'Ucraina". Una mossa che potrebbe anche aprire forti tensioni anche nel sud est asiatico con frizioni tra Seul e Pechino ma anche con Kim e la Corea del Nord.



La Corea del Sud in questo momento ha previsto l'invio di sistemi di artiglieria che in prima battuta arriveranno in Polonia, per poi essere girati a Kiev. Ma a quanto pare questa mossa della Corea del Sud non è la prima con uno sguardo rivolto verso l'Ucraina. Infatti solo qualche settimana fa il Wall Street Journal aveva spiegato il nuovo posizionamento di Seul negli intrecci diplomatici che ci sono dietro alla fornitura di armi per l'Ucraina. E in questo caso va ricordato che la Corea del Sud ha venduto dei proiettili agli Stati Uniti destinati all'Ucraina. Dunque l'impegno di Seul sul fronte ucraino di fatto sarebbe partito già qualche tempo fa nel silenzio generale. Ora l'ammissione che arriva dalla Difesa sudcoreana apre nuovi scenari ma anche nuove tensioni sul territorio asiatico. La neutralità dell'Oriente comincia a vacillare. E gli esiti sono del tutto imprevedibili.