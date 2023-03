Macron, attivato l'articolo 49 sulle pensioni: perché può venire giù tutto

16 marzo 2023 a

La riforma delle pensioni non passerà per l'Assemblea Nazionale in Francia. Il testo è stato approvato in via definitiva dal Senato francese questa mattina. Ma il suo iter si fermerà qui. A deciderlo è stato il presidente Emmanuel Macron, che ha scelto di applicare l'articolo 49.3 della Costituzione per approvare la sua riforma alla Camera bassa del parlamento. Lo riportano i media francesi.

Si tratta di una delle riforme più importanti per Macron, che quindi doveva decidere se andare al voto o se ricorrere invece a questo famoso articolo, il quale consente l'adozione del progetto senza voto, salvo mozione di censura adottata contro il governo. "Il mio interesse politico sarebbe stato di andare al voto" ma "i rischi finanziari, economici, sono troppo grandi": ha detto Macron durante il Consiglio dei ministri in cui ha dato il via libera al governo per porre la questione di fiducia sulla riforma. Non sorprende, comunque, la decisione finale di Macron, anche perché pare che all'Assemblea nazionale l'esito del voto fosse rimasto molto incerto fino all'ultimo.

Il campo presidenziale, infatti, gode solo una maggioranza relativa a Palais Bourbon, e qualcuno aveva già fatto segnare qualche defezione. Il leader del partito socialista, Olivier Faure, ha denunciato i "capricci" del capo dello Stato, mentre l'esponente dei comunisti, Fabien Roussel, ha affermato che "questo governo" non è degno della Quinta Repubblica francese. La leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, ha dichiarato che il ricorso all'articolo 49.3 è un "fallimento totale" e "personale" per Macron. E ha annunciato: "Presenteremo una mozione di censura e speriamo che quanti si apprestavano a votare la riforma votino a favore della mozione". La riforma in questione è molto criticata anche dai sindacati.