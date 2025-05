Vladimir Putin, "ecco dove dorme": lo zar travolto dalla paranoia

A causa dello stress provocato dalla guerra in Ucraina, Vladimir Putin non starebbe dormendo a casa. Pare che trascorra notte e giorno nel suo ufficio al Cremlino. Il presidente russo avrebbe addirittura abbandonato la sua presunta amante, l'ex ginnasta Alina Kabaeva, e i suoi figli, proprio per stare nelle vicinanze del suo ufficio. Stando alla versione riportata dai media russi, lo zar avrebbe preso questa decisione principalmente per motivi di sicurezza.