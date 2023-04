Donald Trump, Stormy Daniels: "L'ho visto nudo, è spaventoso"

01 aprile 2023 a

Stormy Daniels, la ex pornostar che ha fatto incriminare l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump non teme di affrontarlo in tribunale: "Trump non è più intoccabile", dice da una località segreta dove si trova per le continue minacce di morte, "comunque vada a finire, ci saranno violenze, morti e feriti". Ma paura, quella no: "L’ho visto nudo, vestito non mi farà certo più paura". In una intervista al quotidiano britannico The Times, la prima da quando l’ex presidente è stato incriminato dal ’gran jurì di Manhattan, Stormy Daniels afferma: "Una persona al potere non sfugge alla legge. E non conta quale sia il tuo lavoro o il tuo conto in banca: devi rispondere di quello che hai detto e fatto, e giustizia è servita".

"È un fatto monumentale, epico e ne sono orgogliosa", prosegue la ex attrice a luci rosse, "l’altro aspetto è che continuerà a dividere la gente. L’ha già fatta franca quando ha causato una rivolta insieme a morte e distruzione. Qualunque sia il risultato, causerà violenza e ci saranno feriti e morti. Ma c’è anche la possibilità che ne derivi tanto bene". La Daniels, il cui nome di battesimo è Stephanie Clifford, già poche ore dopo l’accusa ha cominciato a ricevere minacce di violenza su "tutte le piattaforme social media, per e-mail e sul telefono".

"Il numero e l’intensità (delle minacce) sono gli stessi della prima volta, ma stavolta sono violente. La prima volta era ’cercatrice d’oro', ’bugiarda' e altro genere di volgarità. Stavolta è ’Ti ucciderò'. Sono molto più violenti ed espliciti". La pornostar ha anche ammesso di essere "per la prima volta in assoluto" spaventata da queste minacce. Non ha invece paura di dover affrontare Trump in tribunale: "L’ho visto nudo, non è possibile che sia più spaventoso con i vestiti addosso".