Donald Trump rovinato dall'ex maestra Karen? Cosa spunta in tribunale

Sorpresa in tribunale a Manhattan: Donald Trump non avrebbe pagato solo Stormy Daniels per tacere sulla loro relazione extraconiugale e non compromettere la campagna elettorale per le presidenziali del 2016. Oltre alla attrice a luci rosse, a carico dell'ex presidente americano da ieri formalmente in arresto con 34 capi di imputazione (tra cui quello di "cospirazione") nella lista delle persone pagate illecitamente ci sarebbero anche un portiere della Trump Tower, suo presunto figlio illegittimo, e anche la modella Karen McDougal, ex coniglietta di Playboy, con la quale avrebbe avuto una relazione.

Trump arrestato, come arriva in Tribunale: mondo spiazzato, un gesto solo | Video





Il caso di McDougal era già emerso durante la campagna del 2016 poi vinta, in seguito a un audio, registrato segretamente dal suo ex collaboratore Michael Cohen, in cui l'esponente repubblicano discuteva del pagamento alla McDougal, con la quale avrebbe avuto una relazione tra il 2006 il 2007, quando sua moglie Melania era incinta e diede alla luce Barron Trump.

Cohen, oggi il principale accusatore dell'ex presidente, registrò tutto nel settembre 2016, a pochi mesi dal voto. L'ex modella aveva offerto le sue scottanti confessioni al magazine National Enquire al prezzo di 150mila dollari, ma il direttore decise di non pubblicare nulla prima dell'Election Day. Il sospetto è che a condizionare la scelta sia stato l'editore David Pecker, all'epoca amico di Trump e oggi, come Cohen, suo accusatore.

Trump in arresto: "Wow, non credo che...". Cos'ha chiesto in tribunale: sconcerto



Nata in Indiana, ex insegnante di scuola materna, la McDougal è diventata "coniglietta" dell'iconico magazine per adulti Playboy nel 1998 e Trump la conobbe in una festa in piscina alla Playboy Mansion, la villa californiana dell'editore Hugh Hefner. Donald e Karen si incontravano regolarmente ogni volta che il Tycoon si trovava a Los Angeles.