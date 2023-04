Biden, la talpa è un ragazzino? Clamoroso: chi ha rubato i documenti segreti

13 aprile 2023 a

La fuga di notizie che ha messo in seria difficoltà gli Stati Uniti, in particolare per i documenti segreti riguardanti il conflitto ucraino, sarebbe stata causata da un ragazzo poco più che maggiorenne. Stando a quanto riporta il Washington Post, la “talpa” sarebbe un giovanissimo membro della chat di Discord sulla quale sono stati diffusi i leak americani. L’informatore si faceva chiamare “Og” e apparteneva a un piccolo gruppo di ragazzi, per lo più minorenni, caratterizzato dalla passione per le armi.

A esporre la presunta talpa è stato un minorenne che, con il consenso della madre, ha parlato con il Washington Post: “Il gruppo riveriva Og, il leader più anziano della loro minuscola tribù, che affermava di conoscere segreti che il governo nascondeva alla gente comune”. I messaggi su questo argomento scivoloso sarebbero stati centinaia, con tanto di trascrizioni quasi letterali di quelli che sembravano documenti riservati dell’intelligence, che Og sosteneva di aver portato a casa dopo aver svolto un lavoro in una base militare.

La talpa avrebbe quindi trascorso una giornata all’interno di una struttura in cui le misure di sicurezza erano particolarmente stringenti, essendo proibiti i cellulari e qualsiasi altro dispositivo elettronico, proprio per evitare il furto di informazioni riservate. Tuttavia Og ha sostenuto di essere riuscito ad annotare a mano alcuni documenti, traducendone poi i codici ai suoi interlocutori di Discord. “È una persona intelligente - ha sostenuto l’informatore del Washington Post - sapeva cosa stava facendo quando ha pubblicato questi documenti. Di certo non si è trattato di fughe accidentali di notizie”.