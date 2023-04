Emmanuel Macron, terrore ad Amsterdam: agguato e placcaggio

14 aprile 2023 a

Attimi di terrore per Emmanuel Macron. Il tutto ad Amsterdam, in Olanda, dove la polizia ha prima placcato e poi arrestato un manifestante che correva verso il presidente francese. E non sembrava farlo con buone intenzioni.

L'incidente è avvenuto mentre Emmanuel Macron stava arrivando al campus scientifico dell'ateneo di Amsterdam, nel corso del secondo giorno della sua visita nei Paesi Bassi.

Come mostra il video, in realtà i manifestanti che avevano messo nel mirino il presidente francese erano due. Quello che ha provato ad aggredire Macron, nel dettaglio, continuava ad urlare: "On est là, on est là" (ovvero: "Siamo qui, siamo qui"), lo slogan che sta caratterizzando le violente manifestazioni in Francia contro la riforma delle pensioni approvate da Macron saltando il voto in Parlamento.