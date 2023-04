Ucraina, "come hanno sabotato i razzi Usa": vittoria del Cremlino?

15 aprile 2023 a

I documenti top secret rubati dal Pentagono e poi diffusi danno per certa la continuazione della guerra in Ucraina almeno per tutto il 2024. Eppure, stando al New York Times ci sarebbero altri file non resi pubblici e che mostrano come le agenzie di spionaggio americane siano penetrate virtualmente in ogni angolo dell’apparato d’intelligence e militare russo, oltre che nella struttura dei comandi militari.

Sempre secondo i documenti, i tecnici russi avrebbero trovato il modo di "disturbare" le armi statunitensi più avanzate e consegnate all’Ucraina. Come? Semplice: deviando la traiettoria delle bombe guidate Jdam e persino dei razzi Himars. Sarebbero stati questi i "trucchi" che hanno creato diversi disagi sul campo a Kiev. Ma non finisce qui, perché con ogni probabilità - si legge - la Cina entrerà in guerra. Il punto di non ritorno sarà in caso di "un attacco ucraino su suolo russo con armi fornite dalla Nato". Solo lo scorso 25 febbraio sarebbe stato svolto il test di un missile ipersonico cinese — un DF-27 — che ha volato per 12 minuti per 2.100 chilometri con una "alta probabilità" di penetrare i sistemi di difesa anti-missili Usa.

Dai file visionati dal Washington Post, si scopre che la Cina avrebbe approvato "la fornitura di aiuti letali" alla Russia in Ucraina, e avrebbe avuto intenzione di farlo in gran segreto, nascondendo l’equipaggiamento militare come beni civili. L'informativa, apparentemente, sarebbe stata ottenuta da un’intercettazione condotta dai servizi Usa sul Svr, i servizi di intelligence russi. Il rapporto era inserito in un sommario top secret, datato 23 febbraio.