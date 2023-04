Angela Merkel scatena la bufera: insignita come Adenauer e Kohl

19 aprile 2023 a

Angela Merkel è ormai un ricordo passato. L'ex cancelliera tedesca lasciò nel 2021 dopo ben 16 anni e ora nessuna la rimpiange più. Lo dimostra il premio ricevuto i giorni scorsi. In una cerimonia a cui ha preso parte anche l'attuale cancelliere Olaf Scholz, il presidente della Repubblica, Frank-Walter Steinmeier, l’ha insignita della Gran Croce dell’Ordine al Merito, la più alta onorificenza dello Stato federale. Prima di lei solo Adenauer e Kohl l'avevano ricevuta.

Da qui alcuni dubbi di molti osservatori. A maggior ragione se si considerano i diversi flop della Merkel. A ricordarli è il Corriere della Sera. Tra questi c'è la politica verso la Russia. Una politica a tratti troppo indulgente nei confronti di Vladimir Putin, spesso sorda agli avvertimenti dei Paesi dell’Europa centro-orientale sui rischi strategici legati alla costruzione del Nord Stream 2. La stessa Merkel lo volle con determinazione anche dopo l’annessione della Crimea e l’avvelenamento di Navalny.

Per non parlare poi della politica interna, dove "basta vedere il contratto di coalizione dell’attuale governo per capire quante riforme non compiute si siano accatastate sotto i governi di Merkel", ricorda la Süddeutsche Zeitung. Un esempio? Digitalizzazione, infrastrutture e alloggi. Siamo sicuri allora che la Merkel si meriti il premio di Adenauer e Kohl? "Sarebbe stato meglio aspettare che fosse il prossimo presidente a farlo", rincara la dose sulla Faz Eckart Lohse.